В результате стычек между террористическими группировками в Сирии погибли два сотрудника организации «Белые каски», а два баллона с отравляющим веществом оказались в руках боевиков провинции Алеппо.

Вооруженные столкновения между боевиками радикальных террористических группировок произошли вечером 9 октября. В результате перестрелок погибли четыре террориста и два сотрудника организации «Белые каски». Боевикам запрещенной в России террористической организации удалось захватить два баллона с хлором. Химическое оружие было вывезено в провинцию Алеппо, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Химическое оружие оказалось в Сирии благодаря тому, что «Белые каски» совместно с боевиками проводили съемки провокационных видео о якобы применении отравляющих веществ сирийскими властями. Оно было доставлено к месту съемок «для достоверности», пишет URA.ru.