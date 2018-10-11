В Сирии террористы убили волонтеров «Белых касок» и украли химоружие
11 октября 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
В результате стычек между террористическими группировками в Сирии погибли два сотрудника организации «Белые каски», а два баллона с отравляющим веществом оказались в руках боевиков провинции Алеппо.
Вооруженные столкновения между боевиками радикальных террористических группировок произошли вечером 9 октября. В результате перестрелок погибли четыре террориста и два сотрудника организации «Белые каски». Боевикам запрещенной в России террористической организации удалось захватить два баллона с хлором. Химическое оружие было вывезено в провинцию Алеппо, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.
Химическое оружие оказалось в Сирии благодаря тому, что «Белые каски» совместно с боевиками проводили съемки провокационных видео о якобы применении отравляющих веществ сирийскими властями. Оно было доставлено к месту съемок «для достоверности», пишет URA.ru.
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