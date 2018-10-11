В Освенциме турист был арестован за надпись на стене мемориала

Ирландский турист был арестован в Польше за то, что повредил стену в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, нацарапав на ней свое имя на память о посещении мемориального комплекса.

Ирландец, нацарапавший свое имя на стене бывшего лагеря смерти Освенцим, входящего ныне в мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау, был задержан охранниками и доставлен в полицейский участок. Турист не стал отрицать содеянное, но при этом пояснил, что видел, как другие люди оставляют свои имена на стенах мемориала, и поэтому решил, что это такая традиция.

После судебного разбирательства туриста из Ирландии ожидает наказание, на которое он заранее согласился после того, как ему разъяснили, что никакой такой традиции нет, а его поступок является хулиганским, сообщает РИА Новости.

Согласно документам Нюрнбергского трибунала, в нацистском лагере смерти Освенцим погибло 2,8 миллиона человек. 90% уничтоженных были евреями. Точное количество жертв этого лагеря смерти установить не удалось до сих пор.