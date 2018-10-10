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Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из Идлиба
10 октября 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Тяжелые вооружения полностью выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu в среду, 10 октября, со ссылкой на данные министерства обороны страны.
"Мы продолжаем, не снижая усилий, принимать меры в рамках сочинских договоренностей для обеспечения постоянного мира и порядка в Идлибе", - отметили в министерстве.
Напомним, 17 сентября главы России и Турции договорились о создании в провинции демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских войск.
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