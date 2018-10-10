Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из Идлиба‍

Тяжелые вооружения полностью выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu в среду, 10 октября, со ссылкой на данные министерства обороны страны.

"Мы продолжаем, не снижая усилий, принимать меры в рамках сочинских договоренностей для обеспечения постоянного мира и порядка в Идлибе", - отметили в министерстве.

Напомним, 17 сентября главы России и Турции договорились о создании в провинции демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских войск.