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СМИ: Пентагон закрыл авиабазу на острове Кипр
10 октября 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные штаты Америки, не привлекая к этому общественного внимания, закрыли свою военно-воздушную базу, на обеспечение которой был израсходован 71 миллион долларов, на острове Кипр.
Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) государственного департамента Соединенных штатов.
OIG определил, что базу в 2013 году создали без одобрения Совета управления авиацией (AGB) Госдепа. В августе прошлого года базу закрыли. При этом с момента ее создания отсутствовала какая-либо документация.
На Кипре находились пять вертолетов и порядка 40 контрактников. На содержание базы уходило около 20 млн долларов в год. Цель ее создания так и осталась неизвестной.
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