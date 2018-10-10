Взорвавшиеся склады украинской армии под Черниговом сняли на видео с воздуха

В интернете появилось видео, на котором запечатлен пожар на взорвавшихся складах армии Украины в Черниговской области. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

На выложенной записи, в частности, присутствуют кадры, сделанные с воздуха. Также авторы видео взяли интервью у местной жительницы, которая рассказала об инциденте.

Взрывы и пожар на военных объектах произошли в ночь на минувший вторник. Люди, проживающие в расположенных рядом со складами населенных пунктах, в экстренном порядке были вывезены в безопасное место.

Ранее сообщалось, что случившееся прокомментировала украинский политик Юлия Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» в качестве вероятной причины происшествия назвала «бесхозяйственность и халатность». Согласно еще одной версии, выдвинутой Тимошенко, к инциденту могут быть причастны «российские диверсанты».