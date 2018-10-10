Какие учения проводила страна без флота в Азовском море?
10 октября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские военные отчитались об успешном проведении морских учений в акватории Азовского моря. Учения были посвящены отражению вражеской агрессии с моря, под врагом, естественно, подразумевается Россия.
Военные эксперты уже высмеяли парадную отчётность военных и политиков Украины. По словам военного эксперта Игоря Коротченко, "Украина танцует гопака в разорванных шароварах. Страна без флота, где раздолбайство, пьянство и безответственность приводит к систематическим взрывам на военных складах, что сегодня опять произошло под Черниговом, не способна ни на что кроме пускания мыльных пузырей, которые с треском лопаются".
По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, Украина в очередной лишний раз пытается спровоцировать обострение отношений с Россией. Россия не будет безучастно смотреть на угрозы и бряцанье оружием.
Одна из задач украинских свистоплясок в Азовском море - пересмотреть договор об использовании его акватории, подписанный между Украиной и Россией в 2003 году. Поэтому Украина будет и дальше устраивать провокации, чтобы "показать миру" агрессию России.
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