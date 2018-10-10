Американцы рухнули с потолка? В Нью-Йорке появится третий пол - люди «X»

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио накануне подписал положение, по которому разрешается указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Об этом в среду сообщает New York Post. Правительство Германии узаконило третий пол

Закон позволяет жителям американского города выбирать третий пол «X» в свидетельствах о рождении без медицинского заключения.

По словам де Блазио, отныне жители Нью-Йорка смогут сами рассказать властям и государству, кто они, а не наоборот.