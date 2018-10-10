В армии ДНР раскрыли правду о новой мнимой победе ВСУ на территории Донбасса

В армии самопровозглашенной ДНР разоблачили ложь киевского командования о захвате Вооруженными силами Украины новых территорий в зоне конфликта на востоке страны. Соответствующие заявления ополченцев привели отечественные интернет-СМИ.

Несколько часов назад штаб военной операции Киева в Донбассе распространил информацию о том, что ВСУ зачистили один из населенных пунктов в Волновахском районе и продвинулись вперед более чем на километр. Источник в Народной милиции ДНР, процитированный сайтом «Новороссия», отметил, что активности противника в данном районе не зафиксировано, защитники республики своих позиций не оставляли. Собеседник журналистов предположил, что в ВСУ «придумали» эту новую мнимую победу.

Ранее в среду сообщалось, что в российской прессе назвали возможного «могильщика» мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.