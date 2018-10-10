Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН
10 октября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
В беседе с RT Блохин уточнил, что вряд ли данную должность займет человек, настроенный на улучшение российско-американских отношений. Эксперт напомнил, что в СМИ сейчас активно обсуждают кандидатуру бывшего экономического советника президента США Дины Пауэлл, однако этот пост может занять спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад или экс-госсекретарь Штатов Кондолиза Райс.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес