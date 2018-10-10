Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН

Политолог рассказал, кто может стать новым постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций. Мнением поделился эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Специалист уточнил, что отставка Никки Хейли являлась неожиданностью, которую пока довольно сложно объяснить. Не исключено, что ей стало некомфортно сотрудничать с новым госсекретарем США. Вероятно также, что Хейли было тяжело представлять интересы страны в условиях, когда американские власти начали публично подвергать ООН жесткой критике.