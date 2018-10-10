Главный претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко сидит на кокаине?

Российский телеведущий Андрей Караулов предположил, что украинский политик Юлия Тимошенко является любительницей запрещенных веществ. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в Facebook.

Согласно версии Караулова, лидер «Батькивщины» длительное время употребляет кокаин. Зависимость подорвала здоровье Тимошенко, из-за проблем с которым она появляется на публике все реже, написал телеведущий.

Слухи о том, что Юлия Тимошенко сидит на кокаине, появились несколько лет назад после публикации интервью бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина. По его словам, Тимошенко в период пребывания на посту главы правительства принимала запрещенное вещество с целью повышения работоспособности.

Парламентарий Тарас Черновол, в свою очередь, заявлял, что видел, как будущий премьер втягивала носом дозу белого порошка на акции «Украина без Кучмы» в 2002 году. Также Черновол рассказал, что в 2005-м, перед встречей в Киеве с российским лидером Владимиром Путиным Тимошенко была вынуждена провести несколько часов в изолированном помещении, в связи с чем у нее началась ломка. Свидетелями этого стали представители СМИ и сотрудники секретариата президента Виктора Ющенко.

Согласно данным социологов, Юлия Тимошенко – главный претендент на победу на выборах главы государства, которые должны пройти на Украине следующей весной. Ранее на текущей неделе сообщалось, что политик назвала причину взрывов на военных складах под Черниговом.