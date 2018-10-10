Главный претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко сидит на кокаине?
10 октября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Российский телеведущий Андрей Караулов предположил, что украинский политик Юлия Тимошенко является любительницей запрещенных веществ. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в Facebook.
Согласно версии Караулова, лидер «Батькивщины» длительное время употребляет кокаин. Зависимость подорвала здоровье Тимошенко, из-за проблем с которым она появляется на публике все реже, написал телеведущий.
Слухи о том, что Юлия Тимошенко сидит на кокаине, появились несколько лет назад после публикации интервью бывшего министра экономики Украины Богдана Данилишина. По его словам, Тимошенко в период пребывания на посту главы правительства принимала запрещенное вещество с целью повышения работоспособности.
Парламентарий Тарас Черновол, в свою очередь, заявлял, что видел, как будущий премьер втягивала носом дозу белого порошка на акции «Украина без Кучмы» в 2002 году. Также Черновол рассказал, что в 2005-м, перед встречей в Киеве с российским лидером Владимиром Путиным Тимошенко была вынуждена провести несколько часов в изолированном помещении, в связи с чем у нее началась ломка. Свидетелями этого стали представители СМИ и сотрудники секретариата президента Виктора Ющенко.
Согласно данным социологов, Юлия Тимошенко – главный претендент на победу на выборах главы государства, которые должны пройти на Украине следующей весной. Ранее на текущей неделе сообщалось, что политик назвала причину взрывов на военных складах под Черниговом.
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