Эксперт оценил намерение США производить российское оружие

Военный эксперт оценил новость о намерении США начать производство копий некоторых видов российского оружия. Ранее о подобном желании спецназа американской армии сообщили средства массовой информации.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков напомнил, что никто не отменял патентного права и лицензии на производство оружия, которое является разработкой специалистов из РФ.

В беседе с RT специалист уточнил, что ранее были случаи, когда некоторые страны при производстве вооружений не соблюдали пункты лицензионных соглашений. Леонков призвал внимательно следить за данным вопросом и обращаться в суд, если так называемое авторское право будет нарушено.