Эксперт оценил намерение США производить российское оружие
10 октября 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперт также заметил, что российским оружием с большим удовольствием пользуются даже американцы, так как оно является надежным и простым.
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