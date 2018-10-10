Назван возможный «могильщик» мирного урегулирования в воюющем с Киевом Донбассе

Назначение Виктора Ющенко главой украинской делегации на переговорах в Минске сделает невозможным мирное урегулирование в Донбассе. Такая точка зрения изложена в материале, появившемся на страницах отечественной прессы.

Некоторое время назад с поста руководителя делегации ушел бывший президент Украины Леонид Кучма. Согласно информации, поступившей в распоряжение журналистов, главным претендентом на ставшую вакантной должность является еще один экс-лидер страны Виктор Ющенко.

В статье, опубликованной «Российской газетой», отмечается, что подобное кадровое решение похоронит минские соглашения, так как Ющенко имеет репутацию политика, который никогда не мог договорится с Россией. Издание полагает, что киевские власти поручат бывшему президенту добиться перенесения переговоров из Белоруссии в одну из западных стран. Данный шаг никак не скажется на процессе мирного урегулирования, отмечается в процитированном материале.