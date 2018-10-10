В сети смеются над нардепом Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко насмешил пользователей социальных сетей, выступая на заседании ПАСЕ в резиновых хозяйственных перчатках. Защитные перчатки на руках украинского депутата возмутили ведущую заседания. В Госдуме считают, что ПАСЕ находится в кризисной ситуации

Она напомнила Гончаренко, что тот находится не в театре, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко объяснил, что он боится "нападения России", поэтому так предохраняется от атаки.

Над внешним видом нардепа из-за перчаток смеются в сети. Кто-то из пользователей с юмором предположил, что украинский парламентарий решил защитить свои руки в связи с тем, что собирается помыть в туалетах ПАСЕ унитазы. "Прибыл в ПАСЕ туалеты драить!))))) Надо было под цвет галстука подобрать", "От новичка спасают резиновые перчатки? Да, он гений!", - пишут в комментариях.

По мнению одного из пользователей, резиновые хозяйственный перчатки становятся визитной карточкой украинских политиков на мировой арене.