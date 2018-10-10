Американский спецназ намерен производить российское оружие в США

США оценили российское оружие и намерены делать у себя аналогичное. Силы специального назначения Пентагона собираются запустить производство российского оружия России на территории Соединенных Штатов Америки. Эксперт из Европы объяснил популярность российских С-400 у иностранных военных

По данным издания The National Interest, командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые смогут создать копии российского оружия, - сообщает Газета.ру.

Перед производителями, которые захотят создавать оружие, как в России, стоит условие - они обязаны самостоятельно найти чертежи российского оружия.

Подчеркивается, что фирмы должны будут производить копии российского оружия только на территории Соединенных Штатов.

О каком конкретно оружии идет речь, идание не уточнило.

Напомним, недавно американская разведка узнала о проведении в России успешных испытаний гиперзвуковых ракет из состава новейшего российского комплекса "Кинжал".