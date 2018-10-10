Американский спецназ намерен производить российское оружие в США
10 октября 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
США оценили российское оружие и намерены делать у себя аналогичное. Силы специального назначения Пентагона собираются запустить производство российского оружия России на территории Соединенных Штатов Америки.
По данным издания The National Interest, командование специальных операций США предложило гранты компаниям, которые смогут создать копии российского оружия, - сообщает Газета.ру.
Перед производителями, которые захотят создавать оружие, как в России, стоит условие - они обязаны самостоятельно найти чертежи российского оружия.
Подчеркивается, что фирмы должны будут производить копии российского оружия только на территории Соединенных Штатов.
О каком конкретно оружии идет речь, идание не уточнило.
Напомним, недавно американская разведка узнала о проведении в России успешных испытаний гиперзвуковых ракет из состава новейшего российского комплекса "Кинжал".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес