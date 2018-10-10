В Раде обозначили срок «самоуничтожения» столкнувшихся с кадровым кризисом ВСУ

Вооруженные силы Украины могут «самоуничтожиться» без воздействия извне. Это следует из заявления, которое сделал депутат Верховной Рады Игорь Луценко, представляющий в законодательном органе партию «Батькивщина».

Как пишет интернет-издание ФАН, парламентарий проанализировал данные, свидетельствующие о том, что ВСУ столкнулись с проблемой массового увольнения военнослужащих. Согласно расчетам Луценко, в случае сохранения нынешних темпов оттока личного состава армия потеряет боеспособность за шесть лет. Время играет против ВСУ, резюмировал депутат.

Ранее была распространена информация, согласно которой в 2018 году ряды украинской армии должны покинуть около 30 тысяч человек. Бывший офицер Генштаба ВСУ Олег Жданов, ставший собеседником журналистов, охарактеризовал ситуацию с кадрами в войсках как катастрофическую.