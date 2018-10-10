Ополченец озвучил главную проблему сражающихся с украинской армией ДНР и ЛНР

Главной проблемой самопровозглашенных республик Донбасса является то, что они всецело полагаются на Российскую Федерацию. Такое заявление сделал осетинский ополченец Алан Мамиев, два года воевавший на востоке Украины.

Мамиев отметил в разговоре с «ПолитНавигатором», что ресурсов, которыми располагают ДНР и ЛНР, хватит для достижения победы в локальном конфликте. При этом в народных республиках «ждут, что кто-то придёт и за них все сделает», полагает ополченец. По его мнению, главная проблема Донбасса заключается в том, что там всецело полагаются на Россию, которая должна «прийти и решить вопросы».

ДНР и ЛНР пятый год сражаются с противостоящими им Вооруженными силами Украины. Ранее сообщалось, что в сети объяснили невозможность скорого появления миротворческого контингента ООН в зоне боевых действий в Донбассе.