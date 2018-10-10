МИД Венгрии: ЕС пытается скрыть большой бизнес с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз имеет тесные отношения с Россией, но тщательно это скрывает. Дипломат также назвал необоснованными обвинения в адрес Будапешта о сближении с РФ.

Сийярто напомнил, что за текущий год канцлер Австрии Себастьян Курц уже четыре раза встречался с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью Der Standard министр иностранных дел Венгрии также уточнил, что глава РФ часто беседует с президентом Франции по телефону и добавил, что Эммануэль Макрон даже посещал экономический форум в Санкт-Петербурге.

Венгерский дипломат убежден, что Евросоюз и Россия под поверхностными ссорами пытаются скрыть большой бизнес. При этом Петер Сийярто считает, что Еврокомиссии необходимы существенные изменения, так как в нынешнем состоянии она демонстрирует весьма "жалкие результаты".