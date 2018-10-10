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Военный эксперт рассказал о шансах США на морскую блокаду России
10 октября 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Румынский военный эксперт рассказал, смогут ли американские войска устроить России морскую блокаду. По словам специалиста, это вряд ли возможно, поскольку армия РФ способна потопить флот США.
Валентин Василеску отметил, что сейчас вооруженные силы Соединенных Штатов не располагают ресурсами для морской блокады Российской Федерации. В статье эксперта для сайта Voltairnet.org подчеркивается, что позиции российской армии на Ближнем Востоке являются довольно прочными, в Сирии страна имеет морские и авиационные базы, а Черноморский флот РФ может моментально стать Средиземноморским.
По мнению Василеску, для того, чтобы осуществить блокаду России, США придется сформировать оперативные группы, ядром которых станут авианосцы. Однако даже в этом случае действия Штатов не увенчаются успехом, так как американским военным удастся действовать исключительно из Эгейского моря, до которого авианосцы страны вряд ли смогут дойти. Дело в том, что российское вооружение потопит корабли еще в Гибралтарском проливе, подчеркнул военный эксперт.
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