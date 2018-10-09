Помпео сообщил, что в переговорах с КНДР наметился прогресс

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с журналистами во вторник, 9 октября, сообщил о реальном прогрессе, который был достигнут в рамках переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава Госдепа уточнил, что речь идет о вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Помпео, однако, подчеркнул, что путь к достижению данной цели еще достаточно долгий, передает РИА "Новости".

Американский дипломат также поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за время, которое они провели вместе во время его визита в КНДР. Подчеркивается, что сторонам удалось обсудить целый ряд вопросов в сфере дальнейшего взаимодействия США и Северной Кореи.