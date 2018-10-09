СМИ назвали возможного преемника Никки Хейли

Во вторник, 9 октября, журналисты рассказали, кто может стать преемником постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, которая сообщила о своем уходе в отставку.

Сразу два источника утверждают, что пост Хейли может занять бывшая советница американского президента Дональда Трампа Дина Пауэлл, передает Bloomberg.

Известно, что в настоящий момент Дина Пауэлл входит в состав руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group. До этого, в 2017-2018 годах, она занимала должность заместителя помощника главы Соединенных Штатов Америки по стратегическим вопросам.