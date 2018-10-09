Власти Британии уверены, что уже осенью будет достигнуто соглашение по Brexit

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что уже текущей осенью Великобритании удастся достичь соглашения с Европейским Союзом. Об этом политик заявил во вторник, 9 октября.

Рааб в рамках выступления в парламенте отметил, что теперь пришла очередь ЕС показать весь прагматизм, который Соединенное Королевство продемонстрировало ранее.

Министр по делам Brexit уточнил, что завершающая стадия выхода Британии из Европейского Союза является по-настоящему трудной, однако британская сторона в настоящий момент конструктивно работает с европейскими коллегами, передает сегодня РИА "Новости".