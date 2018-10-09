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Власти Британии уверены, что уже осенью будет достигнуто соглашение по Brexit
9 октября 2018, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]
Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что уже текущей осенью Великобритании удастся достичь соглашения с Европейским Союзом. Об этом политик заявил во вторник, 9 октября.
Рааб в рамках выступления в парламенте отметил, что теперь пришла очередь ЕС показать весь прагматизм, который Соединенное Королевство продемонстрировало ранее.
Министр по делам Brexit уточнил, что завершающая стадия выхода Британии из Европейского Союза является по-настоящему трудной, однако британская сторона в настоящий момент конструктивно работает с европейскими коллегами, передает сегодня РИА "Новости".
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