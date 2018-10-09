Объяснена невозможность скорой отправки миротворцев в охваченный войной Донбасс

В ближайшем будущем миротворцы ООН на территории охваченного гражданской войной Донбасса не появятся. Об этом говорится в материале, опубликованном в российском сегменте интернета.

Сайт rubaltic.ru пишет, что размещение миссии ООН в преддверии президентских и парламентских выборов невыгодно для представителей киевской власти, которые решили предстать перед избирателями в образе «ястребов», играя на националистическом электоральном поле. Крупные международные игроки также не хотят ввязываться в связанную с рисками и затратами операцию по переброске контингента до украинских выборов, намеченных на 2019 год, отмечает портал. В процитированной статье прогнозируется, что миротворцы будут отправлены в зону боевых действий не раньше 2020 года.

Ранее во вторник сообщалось, что СМИ назвали опасные для Киева последствия завершения вооруженного противостояния на востоке страны.