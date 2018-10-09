Американский лидер Дональд Трамп сообщил во вторник, 9 октября, что США готовы к удару урагана "Майкл". Согласно последним прогнозам специалистов, стихия может затронуть побережье Флориды.

В рамках беседы с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что страна прекрасно подготовилась к приходу урагана. Политик отметил, что обсудил данную тему с губернатором штата Флорида Риком Скоттом и некоторыми другими должностными лицами, передает РИА "Новости".

Напомним, ураган "Майкл" возник в Мексиканском заливе. Сегодня стало известно, что он усилился до второй категории и начал движение к Флориде.