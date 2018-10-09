Власти Польши заново подсчитают, сколько Германия должна им за Вторую Мировую

Глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил, что власти заново подсчитают сумму, которую Германия должна выплатить Польше за потери во Второй Мировой войне.

По словам политика, потери Польши, согласно отчету, сделанному в 1947 году, оценивались в 50 миллиардов долларов. В настоящий момент эта сумма в пересчете достигает 850 миллиардов долларов, передает "Свободная пресса".

Теперь Варшава планирует использовать новые методики для того, чтобы выяснить, какую сумму Германия на самом деле должна стране. Мулярчик также обвинил немецкое руководство в том, что оно уже семь десятков лет "прячет голову в песок" во время разговоров о репарациях, сообщает РИА "Новости".