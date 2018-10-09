В Госдуме считают, что ПАСЕ находится в кризисной ситуации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ПАСЕ в настоящий момент находится в кризисной ситуации. Это связано с действиями, которые ранее были приняты в отношении национальных делегаций.

Петр Толстой подчеркнул, что Россия не намерена участвовать в организации, которая занимается дискриминацией делегаций, поскольку Москва выступает исключительно за равенство стран в международных отношениях, передает во вторник, 9 октября, РИА "Новости".

Подчеркивается, что невозможность принять постановление напрямую связано с затягиванием дебатов, которое украинская, британская и прибалтийская стороны совершают умышленно.