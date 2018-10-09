Появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на Украине

В сети во вторник, 9 октября, появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на территории Украины. Это должно произойти в связи с предоставлением автокефалии украинской церкви.

Список объектов, на которые якобы претендует Киевский патриархат, был опубликован ранее сразу на нескольких каналах в одной из социальных сетей. Отмечается, что некоторые храмы расположены в Крыму, который присоединился к Российской Федерации в 2014 году. Не исключено, что захват объектов начнется уже 14 октября.

Список из 24 храмов, приведенный ниже, предоставило издание "Известие".