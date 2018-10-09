Появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на Украине
9 октября 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В сети во вторник, 9 октября, появился список православных храмов, которые готовятся к захвату на территории Украины. Это должно произойти в связи с предоставлением автокефалии украинской церкви.
Список объектов, на которые якобы претендует Киевский патриархат, был опубликован ранее сразу на нескольких каналах в одной из социальных сетей. Отмечается, что некоторые храмы расположены в Крыму, который присоединился к Российской Федерации в 2014 году. Не исключено, что захват объектов начнется уже 14 октября.
Список из 24 храмов, приведенный ниже, предоставило издание "Известие".
- Киево-Печерская Лавра (Успения Богородицы)
- Феофановский скит (Ставропигийное братство) в Киеве
- Онуфриев монастырь во Львове
- Храм Успения Богородицы во Львове
- Крестовоздвиженский храм (Ставропигийное братство) в Луцке
- Богородичный монастырь в Измаиле (Ставропигия Вселенского престола, подворье Гроба Господня)
- Монастырь Святого Николая в Измаиле (Ставропигия Вселенского престола, подворье монастыря Каракалла)
- Храм Рождества Богородицы в Рогатине
- Патриарший монастырь Архангела Михаила в Грушево
- Греческая церковь Архангела Михаиле в Нежине
- Ставропигийный монастырь Рождества Богородицы в Мильцах
- Ставропигиальный монастырь Святого Георгия в Балаклаве
- Патриарший монастырь Святого Георгия в Кафе, Феодосия
- Патриарший монастырь Святого Петра в Кафе, Феодосия
- Экзархия Хазарии-Ялты (Ялта)
- Патриаршие земли в Сугдее и Фуллах в Судаке
- Древние патриаршие земли Боспора в Керчи и Азакии в Азове
- Крестовоздвиженский скит в Маняве
- Монастырь Рождества Богородицы в Церковщине (подворье Печерской Лавры, близ Киева)
- Монастырь Преображения в Межигорье (Киев)
- Монастырь Пророка Илии (старое подворье Скита Пророка Илии Св. Горы) в Одессе
- Монастырь св. Пантелеймона (старое подворье Монастыря св. Пантелеймона Св. Горы) в Одессе
- Монастырь Святого Андрея (старое подворье Скита св. Андрея Свя Горы) в Одессе
- Греческий храм Святой Екатерины в Киеве (подворье Синайского монастыря)
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