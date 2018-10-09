СМИ: постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку

Во вторник, 9 октября, в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли уходит в отставку.

Согласно последним данным, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял отставку Никки Хейли всего лишь через девять дней после завершения председательства страны в Совбезе ООН. Как уточняет сегодня информационный портал Axios, точные сроки отставки постпреда США при организации пока неизвестны.

Источники утверждают, что Хейли обсуждала свою отставку с американским лидером на прошлой неделе. Якобы в администрации президента данную новость восприняли с удивлением.