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Создание базы ВСУ в Бердянске только навредит Украине
9 октября 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Политическое руководство Украины объявило о создании базы военных сил в Бердянске. Это решение как противодействие "российской агрессии в регионе", скорее всего, будет поддержано зарубежными партнёрами Украины из НАТО.
Этим военно-политическим актом Украина хочет спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы лишний раз показать миру "неутихающую агрессию" нашей страны. Как должна отвечать Россия на замыслы соседей минировать Азовское море, чтобы заблокировать военное и гражданское судоходство? Очень удобная позиция накануне президентских выборов на Украине, чтобы на фоне антироссийских настроений получить больше голосов, а также выклянчить у НАТО средства на оборудование ВМФ и покупку кораблей вместо ржавого старья.
С другой стороны, база ВСУ в Бердянске не будет иметь никакого смысла, если Россия заблокирует Керченский пролив. Эта база будет в тупике, в замкнутом пространстве. Однако между Украиной и Россией в 2003 годы были подписаны соглашения об использовании акватории Азовского моря и Керченского пролива. Видимо, украинские политики попытаются денонсировать это соглашение и навязать своё видение водораздела, хотя по международному морскому праву никак иначе разделить акваторию невозможно, так как она является внутренними водами Украины и России и не выходит за пределы этих государств.
Военные эксперты считают, что обострение ситуации в Азовском море реально как с российской стороны, так и с украинской, возможности для этого имеются. Для разрешения этого конфликта Украина будет требовать ухода России из Донбасса и Крыма. Чем может ответить терпеливая Россия пока никто не знает. Но процесс взаимного вредительства не приведёт к продуктивному исходу конфликта, хотя может быть, для американских хозяев Украины такая заноза в теле России чрезвычайно выгодна.
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