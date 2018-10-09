Житель Китая неделю не замечал в своей голове пятисантиметровый гвоздь

Житель китайской провинции Хубэй в течение недели страдал от головной боли, а затем выяснил, что в его голове находится пятисантиметровый гвоздь. Это стало известно после компьютерной томографии.

Согласно последней информации, 43-летний сотрудник цементного завода не ощущал никакого дискомфорта, кроме головной боли. Как сообщает издание South China Morning Post, в частности, кровяное давление мужчины было в полной норме.

Житель Китая так и не смог объяснить медикам, каким образом гвоздь попал в его голову. Он подчеркнул, что его работа заключается в наблюдении за камерами на заводе, поэтому он никогда не имеет контактов с гвоздями и прочими металлическими предметами. В скором времени пациенту проведут операцию.