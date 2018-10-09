В Израиле крушение Ил-20 назвали испытанием отношений с Россией на прочность
9 октября 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сопредседатель двусторонней межправительственной комиссии, израильский министр Зеев Элькин заявил, что крушение российского самолета Ил-20 в Сирии стало испытанием отношений РФ и Израиля на прочность.
Политик отметил, что связи между двумя странами по-прежнему остаются крепкими и искренними, несмотря на инцидент с воздушным судном. Элькин подчеркнул, что израильская и российская стороны намерены и дальше развивать свои отношения, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, 17 сентября текущего года Ил-20 был сбит в 35 километрах от берега Средиземного моря. В МО РФ заявили, что израильские самолеты прикрывались российским летательным аппаратом, вследствие чего тот потерпел крушение.
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