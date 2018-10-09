Украинские власти не заинтересованы в завершении гражданской войны на востоке страны и восстановлении контроля над территориями, которые в настоящее время занимают ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими СМИ.

Издание «Украина.ру» пишет, что представители киевского режима не стремятся вернуть Донбасс, так как им не нужны несколько миллионов оппозиционно настроенных избирателей. Также в процитированной статье отмечается, что в случае воссоединения с регионом для власти возникнет «комплексная угроза». Речь идет о массе донбасских безработных и бывших участниках силовой операции в регионе. Соседняя Польша сможет «проглотить» только часть этих людей, предсказывает автор публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что киевский журналист Юрий Бутусов раскрыл значение локальных ударов украинской армии по ополченцам для организации наступления на Донбасс.