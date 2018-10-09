На фотографии 1943 года разглядели мужчину со смартфоном

Британец Стюарт Хамфрис, который занимается реставрацией и колоризацией черно-белых кадров, показал в Твиттере снимок, на котором запечатлены задействованные на фронте британские рабочие во время отдыха на пляже Корниш.

Он просто задал вопрос подписчикам, что это, по их мнению, за пляж. Но вместо ответов ему стали писать, что ему удалось найти "путешественника во времени". Читатели обратили внимание на мужчину в центре кадра, который держит в руках некий предмет и смотрит на него так, как это обычно делают владельцы смартфонов. Но Хамфрис их разочаровал своим выводом, что, вероятнее всего, мужчина на фото просто скручивает папиросу.







