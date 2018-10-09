Американский историк поведал о планах США развязать на Украине Третью мировую

Соединенные Штаты намерены использовать Украину как плацдарм для начала Третьей мировой войны. Такое заявление на страницах зарубежной прессы сделал американский историк Эрик Зюсс.

По мнению эксперта, процитированного изданием Strategic Culture, о подготовке Вашингтона к глобальному конфликту свидетельствует ряд связанных с Украиной событий, произошедших в последнее время. В числе этих событий историк назвал убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, учения НАТО на Украине и передачу Киеву американских боевых катеров.

Согласно точке зрения Зюсса, изначально США хотели развязать Третью мировую в Сирии. Скорректировать планы Вашингтон заставило то, что РФ смогла заручиться поддержкой Ирана, Турции и Китая, полагает эксперт.

Ранее во вторник сообщалось, что российский политолог Руслан Осташко озвучил рецепт предотвращения большой войны на Украине.