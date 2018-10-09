Министр Омельян обвинил Россию в пожарах на военных складах на Украине

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в пожарах на военных складах в Черниговской области, - передает RT. Украинский министр написал в Facebook сообщение по поводу причастности "России, Москвы, Кремля" ко взрывам на украинских складах с боеприпасами. Нардеп назвал генерала Муженко "отцом" пожара на складе снарядов под Черниговом

"Что общего между войной в Приднестровье, Грузии... вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия — Москва — Кремль", — считает Омельян.

На Украине горит уже третий военный склад. По факту пожара на складе в Черниговской области возбуждено уголовное дело "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения". Ранее о пострадавших не сообщалось. Как стало известно сейчас, за помощью к медикам обратились десятки людей.

При этом СБУ не исключает версии о диверсии на складах под Черниговом. Перед пожаром прогремело четыре взрыва. Заместитель начальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко сообщил, что на шестом арсенале в Черниговской области пожаром охвачено пять хранилищ.

По его словам, в результате принятых действий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, что позволило проведение разведки очагов пожара с помощью танка для того, чтобы уточнить задачи на дальнейшие мероприятия.