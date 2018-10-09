Британские власти опасаются, что Путин поставит под контроль Ливию, как Сирию

В Великобритании власти опасаются, что президент России Путин поставит под контроль Ливию, как Сирию.

Британский таблоид The Sun пишет, что в Ливии уже находятся десятки российских разведчиков, спецназ. Издание ссылается на свои источники в британских спецслужбах.

Якобы командующий Ливийской национальной армией маршал Халиф Хафтар позвал Россию на помощь, и

российские агенты и наемники уже проникли на территорию Ливии, чтобы сделать в ней тоже, что происходит в Сирийской арабской республике.

Как утверждает издание, скоро начнутся поставки в Ливию российской тяжелой техники и зенитно-ракетных комплексов. По данным The Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве, в Лондоне опасаются, что "если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море", - сообщает "Свободная пресса".

Правительство Великобритании очень обеспокоено состоянием дел в Ливии и предполагает, что Владимир Путин теми же методами, что в Сирии, поставит под контроль и эту страну.