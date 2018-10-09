Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза считает, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко должен уйти в отставку. Нардеп Береза назвал генерала "отцом" пожара на военных складах в Черниговской области. В районе горящего военного склада под Черниговом закрыли воздушное пространство

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв и начался пожар. На одном из крупнейших военных складов на Украине, территория которого занимает 682 гектара, хранится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет, - сообщает . РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. На складе хранится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет.

По данным Генштаба ВСУ, сегодня утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду. Проводилась эвакуация. Пострадавших нет.

Нардеп Юрий Береза в эфире украинского телеканала "Прямой" заявил, что "отцом" пожара на шестом арсенале складов с боеприпасами является начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его словам, начальник Генштаба генерал Муженко отвечает "за противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах" с боеприпасами.

Береза подчеркнул, что пока Муженко не уйдет в отставку "склады у нас будут подрываться". Нардеп призвал верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко сменить руководство Генштаба и "назначить начальником молодого офицера".