Украине грозит большая война, предотвратить вооруженный конфликт могут соседние государства. Соответствующее заявление сделал отечественный политический эксперт Руслан Осташко.

Выступая на одной из программ телеканала НТВ, аналитик отметил, что Российская Федерация, Венгрия, Польша и Румыния должны начать массово раздавать паспорта проживающим на Украине соотечественникам. Данные действия способны вразумить Киев, который нарушает права национальных меньшинств. Если соседи Украины не вмешаются в ситуацию, в стране начнется большая война, озвучил прогноз политолог.

Ранее киевские власти выслали венгерского консула, который выдавал паспорта жителям Закарпатья. В экспертном сообществе существует мнение, что конфликт с Будапештом может способствовать распаду украинского государства на несколько частей.