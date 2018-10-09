Эксперт из Европы объяснил популярность российских С-400 у иностранных военных

Контракты на закупку российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" подписали Китай, Индия и Турция. Переговоры о поставках С-400 ведут Саудовская Аравия и Индия. В Индии высказались об угрозах санкций со стороны США из-за приобретения С-400‍

Эксперт Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан назвал достоинства российского ракетного комплекса и обосновал, почему именно его выбирают в разных странах.

По словам эксперта из Европы, С-400 - одни из самых продвинутых систем ПВО в мире. "РЛС и другая аппаратура наблюдения в С-400, как и их ракеты, действуют на обширной дистанции. Радары засекают цели на расстоянии 600 километров, а дальность полета ракет достигает 400 километров. Они точные, им удается выслеживать сразу большое количество потенциальных целей, включая те, которые используют технологии "стелс", — цитирует РИА Новости выступление эксперта на телеканале "Аль-Джазира".

Симон Веземан также оценил мобильность С-400, которые способны за несколько минут провернуть сразу три операции: развертывание, выстрел и перемещение в другое место.

Военный политолог оценил вероятность введений санкций США против Индии из-за покупки страной российских С-400.