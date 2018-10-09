Стало известно о катастрофическом оттоке военных из противостоящих Донбассу ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово увольняются из армии, выполняющей боевые задачи в Донбассе. Соответствующие данные приведены в материале, выложенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт «Новороссия» пишет со ссылкой на сведения киевского Генштаба, что в 2017 году ряды ВСУ покинули более 20 тысяч человек. Это немногим меньше 10% личного состава армии и почти в десять раз больше аналогичного показателя 2016-го. По итогам текущего года Вооруженные силы соседнего государства должны недосчитаться около 30 тысяч военных. Бывший офицер Генштаба Олег Жданов назвал такой отток катастрофическим.

Соединения ВСУ пятый год участвуют в силовой операции против ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее сообщалось, что одна из европейских экспертных организаций предупредила о появлении нового фронта войны на востоке Украины.