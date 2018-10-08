Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде
8 октября 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Взрыв прогремел в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. Предприятие 1 октября было закрыто на плановый техосмотр.
В компании подтвердили, что на заводе произошел "крупный инцидент", а также уточнили, что серьезных, угрожающих жизни травм никто из сотрудников не получил.
Местных жителей предостерегли от посещения района, где расположено предприятие. Сообщается также о перекрытии нескольких улиц. В настоящий момент проводится оценка ситуации.
Видео опубликовано телеканалом РенТв.
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