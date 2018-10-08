Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде‍

Взрыв прогремел в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. Предприятие 1 октября было закрыто на плановый техосмотр.

В компании подтвердили, что на заводе произошел "крупный инцидент", а также уточнили, что серьезных, угрожающих жизни травм никто из сотрудников не получил.

Местных жителей предостерегли от посещения района, где расположено предприятие. Сообщается также о перекрытии нескольких улиц. В настоящий момент проводится оценка ситуации.





Видео опубликовано телеканалом РенТв.