Видео, как Юнкер передразнил Терезу Мэй
8 октября 2018, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй. Выйдя на сцену, он стал двигать корпусом и руками в такт музыке.
Танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале. Потом глава Еврокомиссии принял серьезный вид и начал свое выступление.
На ежегодной конференции консервативной партии британский премьер Тереза Мэй вышла к микрофону под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen». Свой путь она проделала пританцовывая.
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