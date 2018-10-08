Видео, как Юнкер передразнил Терезу Мэй

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй. Выйдя на сцену, он стал двигать корпусом и руками в такт музыке. Видео, как Тереза Мэй станцевала на съезде партии под песню ABBA

Танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале. Потом глава Еврокомиссии принял серьезный вид и начал свое выступление.

На ежегодной конференции консервативной партии британский премьер Тереза Мэй вышла к микрофону под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen». Свой путь она проделала пританцовывая.