В ООН потребовали принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением

В ООН потребовали срочных мер по улучшению экологии планеты. Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф.

Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), опубликованном накануне. По словам экспертов, миру грозит глобальная экологическая катастрофа.

Они особо подчеркивают, что подобные изменения должны касаться энергетических и промышленных систем, а также транспорта и городов во всех без исключения государствах, передает CNN.

Авторы доклада потребовали у мирового сообщества предпринять срочные меры для избежания катаклизмов. Например, снизить выбросы углекислого газа к 2030 году на 45%, и до нуля - к 2050 году.

Группа ООН предупредила, что учитывая нынешние уровни парникового эффекта, температура на планете вырастет приблизительно на 1.5 °C от уровня пре-индустриальных времен уже к 2030 году.

Разница даже в полпроцента грозит полным уничтожением кораллов и усилением таяния льдов в Арктике. Возможна миграция насекомых, критически важных для опыления в сельском хозяйстве.

Уже сейчас фиксируются повышение уровня моря и таяние ледников. Дальнейшее увеличение температуры, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Напомним, как ранее сообщали АН, ряд крупных городов по всему миру находятся под угрозой сильнейшего затопления. Об этом сообщалось в докладе организации «Христианская помощь».