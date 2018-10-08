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В ООН потребовали принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением
8 октября 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
В ООН потребовали срочных мер по улучшению экологии планеты. Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф.
Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), опубликованном накануне. По словам экспертов, миру грозит глобальная экологическая катастрофа.
Они особо подчеркивают, что подобные изменения должны касаться энергетических и промышленных систем, а также транспорта и городов во всех без исключения государствах, передает CNN.
Авторы доклада потребовали у мирового сообщества предпринять срочные меры для избежания катаклизмов. Например, снизить выбросы углекислого газа к 2030 году на 45%, и до нуля - к 2050 году.
Группа ООН предупредила, что учитывая нынешние уровни парникового эффекта, температура на планете вырастет приблизительно на 1.5 °C от уровня пре-индустриальных времен уже к 2030 году.
Разница даже в полпроцента грозит полным уничтожением кораллов и усилением таяния льдов в Арктике. Возможна миграция насекомых, критически важных для опыления в сельском хозяйстве.
Уже сейчас фиксируются повышение уровня моря и таяние ледников. Дальнейшее увеличение температуры, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.
Напомним, как ранее сообщали АН, ряд крупных городов по всему миру находятся под угрозой сильнейшего затопления. Об этом сообщалось в докладе организации «Христианская помощь».
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