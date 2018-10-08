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Лукашенко рассказал о влиянии украинского конфликта на Белоруссию
8 октября 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Военный конфликт на Украине приводит к тому, что в Белоруссию массово везут украинское оружие. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко.
Минск «ни в коем случае не хочет вмешиваться» в события на Украине, отметил Лукашенко. При этом влияние украинских событий на Белоруссию большое. Белорусского лидера беспокоит приток оружия через украинскую границу. Лукашенко добавил, что несмотря на конфликт на Украине, отношения белорусов и украинцев остаются хорошими.
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