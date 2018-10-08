Появилось предупреждение о появлении нового фронта войны на востоке Украины

Азовское море в обозримом будущем может превратиться в новый фронт войны на востоке Украины. Соответствующий вывод содержится в материале, который некоторое время назад появился на сайте одной из европейских экспертных организаций.

В статье говорится о том, что Россия якобы предпринимает действия, направленные на милитаризацию Азова. Украина, в свою очередь, перебрасывает в регион спецназ и артиллерию.

Европейские аналитики назвали ситуацию, сложившуюся в Азовском море, взрывоопасной. Нормализовать ее, по мнению специалистов, может вмешательство ООН.

Россия усилила свое присутствие в акватории после задержания Украиной судов под флагом РФ. Это дало киевским политикам повод для заявлений о том, что Москва организовала «блокаду» моря.

Ранее в понедельник сообщалось, что в СМИ заявили об имеющейся у украинских властей возможности выставить миллионную армию в случае войны с Россией. Такую точку зрения озвучил журналист Максим Шевченко.