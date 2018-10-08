Песков высказался о возможных отставках в Минобороны из-за заявлений США

Заявления Нидерландов и США о якобы предпринятых Россией кибератаках не является и не может быть основанием для рассмотрения вопроса об отставках в Министерстве обороны РФ и в Генштабе.

На прошлой неделе Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую, по данным ведомства, пытались осуществить четверо россиян. Подозреваемых в организации этой якобы кибератаки выдворили из Нидерландов в апреле. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не исключил введения новых ограничительных мер в отношении России из-за "кибератаки".

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос рассматривается ли вопрос о кадровых перестановках в оборонном ведомстве сказал: "Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого", - передает РИА Новости.

С обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых в США россиян это люди, которых выдворили Нидерланды.