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Ученые выяснили, чем питались в Турции 8000 лет назад
8 октября 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка, Свободного университета Берлина и Йоркского университета провели крупное исследование керамических чаш, использовавшихся 8000 лет назад.
Анализ белков, которые сохранились в чашах и других сосудах, дал понять, чем питались жители поселения Чаталхёюк, существовавшего в период с 7400 год до н. э. по 5600 год до н. э, пишет Ридус.
"Мы до сих пор не выяснили, по какой причине люди выбрали именно это место для постройки поселения. Возможно, все началось все с разведения сельскохозяйственных угодий, однако, как показали поздние находки, жители Чаталхёюка вели скорее охотничье-собирательский образ жизни. Также не ясно, почему люди покинули это место", - рассказали ученые.
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