Китай сообщил о готовности к переговорам с США по торговым противоречиям

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Пекин по-прежнему готов к переговорам с Соединенными Штатами по всем торговым противоречиям.

Глава китайского внешнеполитического ведомства уточнил, что решить проблемы при помощи торговых войн не получится. Именно поэтому Пекин готов пойти по пути переговоров, основанных на серьезности, честности и равноправии обеих сторон, передает сегодня РИА "Новости".

Ван И отметил, что в настоящий момент отношения Китая и США находятся на очень важном этапе, вследствие чего сотрудничество представляется единственным разумным выбором для двух стран.