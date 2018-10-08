НАТО готовит Украину к войне с Россией?

Сегодня на Украине начались военные учения национальной армии совместно с натовскими контингентами из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании. Они, возможно, будут связаны с другими учениями украинской армии, которые пройдут с 9 по 12 октября вблизи российской границы на Азовском море.



Украинские политики объясняют усиленную подготовку национальной армии к войне обострившейся агрессией со стороны России. В Приазовье украинцы даже начали создание военно-морской базы. Недавно стало известно, что в бюджете Пентагона на военную помощь Украины запланировано 250 млн долларов. Эти деньги пойдут и на военные учения, и на оснащение, логистику, приобретение летального оружия.



Другие страны НАТО солидаризируются с Украиной против России. Помимо экономических санкций, например, Великобритания готовит ответную кибератаку против Москвы, которая обесточит российскую столицу в случае нападения России на одну из стран альянса. По мнению военных аналитиков, во всех натовских учениях под предполагаемым противником просматривается образ России. Генералы кошмарят Россией весь остальной мир, увеличивая военные расходы и бюджеты, загружая военные предприятия оборонными заказами.



