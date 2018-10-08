Украинские власти придумали еще один способ борьбы с Россией
8 октября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет Верховной Рады Украины одобрил поправки в закон, регулирующий работу телевизионных каналов. О сути предлагаемых изменений на страницах отечественной прессы рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.
В материале, написанном экспертом для «Независимой газеты», отмечается, что целью корректировки документа является противодействие России. Авторы поправок полагают, что необходимо ввести запрет на высказывания, оправдывающие «оккупацию» Украины. Кроме того, в случае внесения изменений в закон упоминать Россию в украинском телеэфире можно будет только с определением «страна-агрессор».
Для нарушителей новых норм предусмотрены крупные штрафы и такая мера, как отзыв лицензии на вещание. По мнению Михаила Погребинского, после вступления в силу поправок о свободе слова на Украине придется забыть.
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