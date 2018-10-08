Озвучены причины заинтересованности Киева в продолжении войны против ДНР и ЛНР

Киевский режим заинтересован в продолжении вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом говорится в материале, некоторое время назад появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Украина.ру» пишет, что для руководства соседнего государства война в Донбассе выгодна по нескольким причинам. Так, противостояние с ДНР и ЛНР позволяет киевским чиновникам зарабатывать на военных заказах, выпрашивать финансовую помощь у западных стран и оправдывать свои экономические провалы.

Данный курс постепенно себя изживает, отмечается в процитированной статье. Ее автор полагает, что украинцы все меньше верят в оправдания власти «российской агрессией».

Ранее в понедельник сообщалось, что в сети появилась информация о новом случае применения Вооруженными силами Украины беспилотной авиации против ополченцев Донбасса.