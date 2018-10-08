Озвучены причины заинтересованности Киева в продолжении войны против ДНР и ЛНР
8 октября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский режим заинтересован в продолжении вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом говорится в материале, некоторое время назад появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.
Издание «Украина.ру» пишет, что для руководства соседнего государства война в Донбассе выгодна по нескольким причинам. Так, противостояние с ДНР и ЛНР позволяет киевским чиновникам зарабатывать на военных заказах, выпрашивать финансовую помощь у западных стран и оправдывать свои экономические провалы.
Данный курс постепенно себя изживает, отмечается в процитированной статье. Ее автор полагает, что украинцы все меньше верят в оправдания власти «российской агрессией».
Ранее в понедельник сообщалось, что в сети появилась информация о новом случае применения Вооруженными силами Украины беспилотной авиации против ополченцев Донбасса.
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